За сутки при атаках 99 БПЛА в Белгородской области один человек погиб и восемь ранены

За минувшие сутки десять муниципалитетов Белгородской области были атакованы 99 беспилотниками и 73 боеприпасами ВСУ. Один человек погиб, восемь пострадали. Оказались повреждены 13 жилых объектов и 15 автомобилей, а также храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Погибший установлен в городе Шебекине. Он скончался из-за смертельных ранений, полученных в результате ударов дронов по производственному предприятию. Также в Белгороде госпитализировали троих пострадавших при этой атаке. Все они получили осколочные ранения, один из пациентов находится в тяжелом состоянии. На самом предприятии повреждены помещения, оборудование, линия электропередач (ЛЭП) и грузовой автомобиль. Еще три человека пострадали при детонации дронов в округе. Двое из них получили травмы в селе Новая Таволжанка. Там же за сутки были повреждены ЛЭП, частный дом, забор соседнего дома и шесть автомобилей. Еще один мирный житель ранен в селе Нижнем Березове-Втором. Он продолжает лечение в стационарных условиях. В селе Максимовка пострадал инфраструктурный объект, в селе Сурково — три частных дома и автомобиль, в селе Белянка — грузовик, в селе Безлюдовка — три частных дома. Округ был атакован 47 беспилотниками и тремя боеприпасами.

Еще двое пострадавших получили ранения от атаки дрона в селе Замостье Грайворонского округа. Они продолжают лечение в горбольнице №2 облцентра. На месте атаки повреждены коммерческий объект и два автомобиля. В селе Головчине пострадала машина, в селе Гора-Подол — частный дом, в городе Грайвороне — частный дом, надворная постройка и коммерческий объект. ВСУ выпустили по муниципалитету 13 беспилотников и 38 боеприпасов суммарно.

В селе Ясные Зори Белгородского района сгорел автомобиль главы администрации муниципалитета Татьяны Кругляковой. Чиновница не пострадала, поскольку успела покинуть автомобиль перед ударом. Также в населенном пункте повреждены еще одна машина и соцобъект, в селе Бессоновка — помещение сельхозпредприятия. Всего район подвергся атакам восьми дронов.

В Волоконовском районе, помимо храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка, пострадал автомобиль в селе Волчья Александровка. Населенные пункты были атакованы двумя беспилотниками.

Сутками ранее при атаках 85 БПЛА в Белгородской области пострадали четыре человека, включая 15-летнего подростка и бойца подразделения «Орлан».

Кабира Гасанова