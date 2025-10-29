За сутки при атаках 85 БПЛА в Белгородской области пострадали четыре человека

За минувшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с применением как минимум 85 БПЛА и 40 боеприпасов. Четыре человека пострадали, в том числе 15-летний подросток и боец подразделения «Орлан». Повреждены 14 жилых объектов, 13 транспортных средств и две линии электропередачи (ЛЭП). Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Три человека получили ранения после атаки БПЛА на многоквартирный дом (МКД) в поселке Октябрьский Белгородского района. Двум из них, включая 15-летнего подростка, диагностировали баротравмы. Они продолжают лечение дома. Еще одной мирной жительнице после обследования в горбольнице №2 Белгорода диагноз исключили. За сутки в областном центре были повреждены два МКД и автомобиль. В селе Николаевка пострадала ЛЭП, в селе Бессоновка — три машины. Всего муниципалитет подвергся атакам семи дронов.

Боец подразделения «Орлан» пострадал при детонации беспилотника в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Ему оказали необходимую медпомощь, он проходит лечение дома. В селе Белянка поврежден КамАЗ, в селе Терновое — три частных дома, в городе Шебекино — два частных дома, два автобуса и гараж, в поселке Маслова Пристань — объект инфраструктуры, в селе Сурково — два автомобиля. В селе Графовка пострадала ЛЭП — к устранению последствий аварийные службы приступят после согласования с Минобороны РФ. ВСУ суммарно атаковали округ 38 беспилотниками и одним боеприпасом.

Еще один пострадавший установлен в Ракитянском районе — он получил ранения после удара беспилотника по легковому автомобилю. Медики оказали мирному жителю необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Транспортное средство повреждено.

Также в больницу обратился пострадавший после атаки дрона 27 октября в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Он продолжает лечение амбулаторно. За минувшие сутки по округу выпустили семь беспилотников и шесть боеприпасов. В селе Новостроевка-Первая повреждено помещение на территории фермерского хозяйства.

Сутками ранее ВСУ атаковали с помощью 35 БПЛА и семи боеприпасов девять белгородских муниципалитетов. Никто не пострадал, но оказались повреждены два частных дома и два автомобиля.

