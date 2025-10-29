В Белгородской области при атаке погиб сотрудник предприятия, шесть человек ранены

В Белгородской области в результате серии атак дронов один человек погиб и шесть пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Шебекино дроны нанесли удары по территории производственного предприятия. По предварительным данным, погиб один мирный житель. Название производства не уточняется. Еще трое получили осколочные ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Двое других находятся в Шебекинской центральной районной больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние одного из них также оценивается как тяжелое. В результате атаки повреждены оборудование, фасады и остекление двух зданий.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона пострадали двое местных жителей. У одной из них диагностировано слепое осколочное ранение лица, у другого — баротравма. По данным губернатора, бойцы подразделения «Орлан» оперативно доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, где им оказали помощь. После обследования лечение они продолжат амбулаторно.

Еще один инцидент произошел в селе Замостье Грайворонского округа. Там дрон атаковал коммерческий объект. Пострадала мирная жительница, которая самостоятельно обратилась в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у нее баротравму, назначив амбулаторное лечение. На месте происшествия повреждены кровля здания и два автомобиля.

Анна Швечикова