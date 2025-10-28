Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ: инфляционные ожидания остаются высокими из-за роста НДС и цен на бензин

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут оставаться высокими. Тенденция формируется «под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин».

«Эти факторы наслаиваются друг на друга и, конечно, усиливают ожидания граждан», — сказала госпожа Набиуллина в Госдуме (цитата по ТАСС).

Набиуллина о росте цен, переохлаждении экономики, перегреве спроса и НДС

Читать далее

Инфляционные ожидания пока не снижаются, несмотря на изменения в уровне инфляции, добавила она.

По словам Эльвиры Набиуллиной, в течение 2026 года регулятор будет постепенно снижать ключевую ставку.

Новости компаний Все