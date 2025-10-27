Бензин приступил к снижению

На российском топливном рынке началась коррекция, после того как оптовые цены на бензин несколько раз обновили исторические максимумы. Марка АИ-92 на бирже подешевела за день более чем на 3%, до 71,75 тыс. руб. за тонну. Участники рынка объясняют снижение стоимости сезонным охлаждением спроса и наращиванием поставок после выхода из ремонтов некоторых НПЗ.

Биржевая стоимость АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части России 27 октября упала на 3,21%, или почти на 2,4 тыс. руб., до 71,75 тыс. руб. за тонну. Снижение, следует из данных площадки, стало самым сильным как минимум с конца июля.

Цена АИ-95 уменьшилась на 0,03%, до 79,62 тыс. руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,75%, до 64,13 тыс. руб. за тонну, межсезонное — на 1,03%, до 62,45 тыс. руб., зимнее — на 0,61%, до 77,30 тыс. руб. Единственным подорожавшим за торговый день нефтепродуктом на бирже стал топочный мазут, котировки которого выросли на 1,39%, до 22,74 тыс. руб. за тонну.

По словам источника “Ъ” в отрасли, котировки бензина продолжат снижение и в ближайшие дни тенденция затронет и марку АИ-95.

Среднесуточное производство высокооктанового бензина класса 5 с 1 по 21 октября, по данным собеседника “Ъ”, выросло до 108 тыс. тонн в сутки относительно 104 тыс. тонн в сутки в предыдущем месяце.

Аналитики сходятся во мнении, что коррекция связана с сезонным падением розничного спроса и постепенно выходящими из плановых ремонтов НПЗ. В аналитической компании «ОМТ-Консалт» добавляют, что охлаждение спроса также произошло и на бирже. По словам участников торгов, которые приводят аналитики, некоторые крупные продавцы не смогли реализовать запланированный объем из-за того, что цены спроса были существенно ниже цен предложения.

В середине сентября в условиях внеплановых остановок некоторых крупных НПЗ оптовые объемы продаж бензина упали до минимальных за два года значений, в частности, продажи АИ-92 снизились почти на четверть. К середине октября продажи начали восстанавливаться. В последнем обзоре Национального биржевого агентства говорится, что 24 октября продажи бензина снизились на 12,6%, до 29,22 тыс. тонн. На некоторых базисах реализован не весь запланированный объем.

Для стабилизации топливного рынка в условиях высокого спроса и снижения переработки правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года, в том числе для производителей. А вывоз дизтоплива был разрешен только НПЗ. Также в октябре резко увеличились поставки топлива из Белоруссии. Так, объемы продаж белорусского бензина на Петербургской бирже за первые две декады октября выросли в 31,7 раза к октябрю 2024 года, до 24,72 тыс. тонн, по данным Национального биржевого агентства (см. “Ъ” от 22 октября).

Рынок и ранее подавал признаки возможной коррекции, поскольку НПЗ начали отгрузки после задержек, а спрос продолжает снижаться, говорит управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. По его словам, на охлаждение спроса также повлияли санкции США в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объявленные на прошлой неделе. Покупательские настроения снижаются, что приводит к падению оптовой стоимости, указывает господин Дьяченко.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин добавляет, что из-за новых ограничений некоторые участники рынка ждут снижения объемов экспорта сырья и роста поставок внутри страны. По его словам, понижательная динамика на бирже может продлиться несколько недель, поскольку рынок нуждается в фактический информации о ценах и объемах экспорта российской нефти и нефтепродуктов.

В то же время, отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов, текущий уровень котировок нельзя назвать низким, особенно если сравнивать с ценами начала 2025 года.

Так, приводит он данные ФАС, в январе АИ-92 на бирже в среднем стоил 49,93 тыс. руб. за тонну, в марте — 50,41 тыс. руб. за тонну, а в июне — 61,38 тыс. руб. за тонну.

Из-за моратория на обнуление демпфера оптовые котировки АИ-92 в ближайшее время будут находиться вблизи отметки 70 тыс. руб. за тонну, но при этом не сильно превышать ее, полагает Кирилл Родионов. По его словам, мораторий, вероятнее всего, сопровождался устными договоренностями о необходимости поддержания цен в «приемлемом» для регуляторов коридоре.

В «ОМТ-Консалт» ожидают планомерного снижения оптовых цен в ближайшее время при отсутствии новых инцидентов на НПЗ. Плановый выход из ремонтов некоторых заводов увеличит предложение бензина на торгах, что также скажется на динамике, отмечают аналитики.

Ольга Семеновых