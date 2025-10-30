Экс-главу свердловского УЭБиПК Андрея Дьякова осудили на четыре года за взятки

Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил бывшего начальника экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, обвиняемого во взяточничестве, к четырем годам колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Дьяков на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Дьяков на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, Андрей Дьяков «крышевал» группу предпринимателей, которые незаконно получали НДС из федерального бюджета. Бывший полицейский признал вину и пошел на сделку со следствием, дав показания, в том числе на подельника — бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, который объявлен в розыск.

Начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков и предполагаемые участники налоговых махинаций были задержаны в мае 2024 года. В ходе обысков у полицейского, который проживал в элитном ЖК «Ривьера» в центре Екатеринбурга, нашли крупные суммы в рублях и долларах, а также коллекцию иностранного алкоголя, оцениваемую почти в 500 тыс. руб. По данным ГСУ СКР, подсудимым и членами его семьи было приобретено и используется имущество, стоимость которого в 14 раз превышает совокупный доход всей семьи полицейского за многие годы — на общую сумму более 400 млн руб. Вскоре после задержания полковника уволили из органов внутренних дел.

В мошенничествах с налогами, по версии следствия, участвовали бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая, экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков и бизнесмен Василий Петров. Последнего следствие считает организатором.

Андрей Дьяков признан виновным в совершении двух преступлений, по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), а также двух преступлений по ч.3 ст.285 УК РФ (превышение должностных полномочий). По решению суда он лишен специального звания «полковник полиции» и права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на восемь лет.

Артем Путилов