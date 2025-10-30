Кремль уточнил статус переговоров России и США о ядерном разоружении

Москва и Вашингтон на данный момент не ведут экспертные переговоры о ядерном разоружении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание президента США Дональда Трампа о том, что США обсуждают с Россией денуклеаризацию.

«Неоднократно упоминалось в ходе контактов о необходимости ведения таких экспертных переговоров. Это очень сложная тема, и переговоры, собственно, всегда по этой теме растянуты по времени,— указал Дмитрий Песков. — Но вот те самые детализированные экспертные переговоры пока не ведутся».

При этом представитель Кремля уточнил, что «тема, действительно, неоднократно упоминалась».

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают вопросы ядерного разоружения. «Деэскалация, денуклеаризация стала бы замечательной вещью. Вообще-то, мы говорим об этом с Россией»,— сказал американский лидер после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане. Господин Трамп также заявил, что Китай может присоединиться к переговорам о денуклеаризации в случае позитивных подвижек.

Ранее Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он объяснил свое решение тем, что такие испытания «проводят другие». Он не уточнил, когда и где пройдут ядерные испытания в США, однако указал на наличие у Штатов испытательных полигонов для этих целей. По словам президента, процесс должен начаться «немедленно». Американский лидер заявил, что об испытаниях «будет объявлено».

Анастасия Домбицкая