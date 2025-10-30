«Реал» и Суперлига потребуют от UEFA €4,5 млрд в качестве компенсации

Юристы мадридского клуба «Реал» и компании А22 Sports, которая занимается продвижением футбольной Суперлиги, намерены подать иск против Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) для возмещения «причиненного ущерба, упущенной выгоды и репутационных потерь». Сумма компенсации оценивается в €4,5 млрд, сообщает As.

В 2023 году Европейский суд признал действия UEFA и Международной федерации футбола (FIFA) нарушающими антимонопольное законодательство Евросоюза, поскольку организации препятствовали созданию нового турнира — Суперлиги. Также суд потребовал от FIFA и UEFA прекратить «антиконкурентное поведение».

В октябре 2025 года Провинциальный суд Мадрида подтвердил, что UEFA «нарушил правила свободной конкуренции Европейского союза» и «злоупотребил господствующим положением» на рынке. В «Реале» заявили, что это решение «позволяет требовать возмещения существенного ущерба, понесенного клубом».

Таисия Орлова