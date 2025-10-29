«Реал» потребует компенсацию от UEFA по делу Суперлиги

Мадридский «Реал», один из клубов, учредивших проект футбольной Суперлиги, сообщил о том, что Провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), поданную на проведение нового турнира.

В 2023 году Европейский суд признал действия UEFA нарушающими антимонопольное законодательство Евросоюза. UEFA, как и Международная федерация футбола (FIFA), препятствовал созданию нового соревнования.

Мадридский суд, в свою очередь, подтвердил, что UEFA «нарушил правила свободной конкуренции Европейского союза» и «злоупотребил господствующим положением» на рынке. «Это решение позволяет требовать возмещения существенного ущерба, понесенного клубом», — говорится в релизе «Реала».

О создании Суперлиги, образованной 12 европейскими топ-клубами, было объявлено весной 2021 года. Турнир был представлен как альтернатива существующим континентальным соревнованиям. Однако под угрозой жестких санкций со стороны UEFA почти все участники покинули проект в течение двух дней.

В июне 2023 года из состава участников Суперлиги вышел туринский «Ювентус». Оставшиеся в структуре «Реал» и «Барселона» учредили группу A22, а затем подали иск с требованием признать незаконными требования UEFA и FIFA. В начале октября радио RAC1 сообщило, что каталонский клуб тоже намеревается выйти из проекта. Его руководство не видит смысла в продвижении альтернативного турнира после внедрения UEFA более выгодного нового формата Лиги чемпионов. «Реал» же, как сказано в его новом сообщении, напротив, «не смог прийти с UEFA к общему знаменателю в вопросе устойчивого развития футбола».

В 2024 году проект пережил ребрендинг. Была представлена Unify League (Объединенная лига). В ней должны были участвовать 96 команд. Их предполагалось разбить на четыре дивизиона в соответствии с итогами национальных чемпионатов.

Арнольд Кабанов