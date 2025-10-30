Замглавы МИД РФ обсудил Украину со представителем КНР после встречи Трампа с Си

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и спецпосланник правительства Китая по делам Евразии Сунь Линьцзян обсудили урегулирование кризиса вокруг Украины. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Переговоры состоялись после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. По ее итогам глава Белого дома заявил, что китайский лидер «поможет» с урегулированием.

«В ходе беседы обсуждалась ситуация на постсоветском пространстве, включая урегулирование кризиса вокруг Украины, а также ключевые аспекты взаимодействия между Россией и Китаем в Евразии»,— сообщили в МИД России, комментируя беседу господина Галузина с китайским спецпосланником.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что на его переговорах с Си Цзиньпином поднималась в том числе тема Украины. «Мы собираемся сотрудничать. Мы солидарны в том, что обе стороны завязли в боевых действиях... Это безумие,— сказал господин Трамп, комментируя встречу. — Но Си (Цзиньпин. — "Ъ") поможет нам, мы собираемся сотрудничать по Украине».

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в южнокорейском Пусане состоялись сегодня в южнокорейском Пусане. В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений США и Китая. Он также отметил, что американские и китайские переговорщики достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

Анастасия Домбицкая