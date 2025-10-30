Депутаты одобрили переименование деревни Богданово в хутор в Сокольском округе

Депутаты Заксобрания Нижегородской области 30 октября одобрили очередные законы, касающиеся переименования одноименных деревень и упразднения нежилых населенных пунктов. Депутаты упразднили еще один поселок и изменили названия нескольких деревень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По обращению властей Сокольского округа депутаты поддержали изменение вида пяти населенных пунктов. В округе есть по две деревни Мостовка, Содомово и Выделка, а также три деревни Богданово. Все эти деревни ранее идентифицировались в написании адресов по наименованию сельсоветов. Однако после преобразования района в округ и упразднения сельсоветов адреса стали идентичны.

В связи с этим деревни Мостовка и Выделка (Волжский сельсовет), Содомово и Богданово (Лойминский сельсовет) переименуют в села, а деревню Богданово Междуреченского сельсовета — в хутор. Мостовка Лойминского сельсовета и Содомово Волжского сельсовета останутся деревнями.

Кроме того, депутаты сегодня упразднили поселок Полевой, входящий в административно-территориальное образование рабочий поселок имени Степана Разина в Лукояновском округе. С 2008 года там нет ни жителей, ни недвижимости.

Как писал «Ъ-Приволжье», последние годы органы МСУ просили для удобства жителей одноименных деревень изменить Федеральную адресную информационную систему (ФИАС). Однако в правительстве РФ посчитали такой подход нецелесообразным, согласившись лишь на переходный период. До марта 2026 года рекомендовано сменить типы или названия всех одноименных деревень. В Городецком округе, например, насчитали 67 деревень и сел с задвоенными названиями, в которых проживают 2,5 тыс. человек.

Галина Шамберина