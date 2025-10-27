В Нижегородской области заведутся хутора

Муниципалитеты Нижегородской области продолжают опрашивать жителей одноименных деревень и инициируют смену вида населенного пункта для дальнейшего распознавания. В случае, если в одном муниципальном округе есть, например, две деревни Козловки, одну из них документально делают селом. В Сокольском округе предложили превратить одну из деревень в хутор, в Варнавинском — менять названия деревень, приделывая к ним порядковые номера. Последние годы органы МСУ просили для удобства жителей таких деревень немного изменить Федеральную адресную информационную систему (ФИАС). Однако в правительстве РФ посчитали такой подход нецелесообразным, согласившись лишь на переходный период. До марта 2026 года рекомендовано сменить типы или названия одноименных деревень. Их жителям потом придется менять документы.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В заксобрании Нижегородской области предварительно рассмотрели очередную инициативу от муниципального округа Сокольский по смене типа населенных пунктов с одинаковыми названиями. Как рассказал замглавы Сокольского округа Виктор Стрелкин, наличие одноименных деревень влечет для их жителей «негативные последствия» — проблематично зарегистрировать права на недвижимость, получить ипотечный кредит или провести в жилой дом газ по программе газификации. Поэтому для устранения дублирующих названий администрация Сокольского предложила в областном законе поменять деревни Содомово, Мостовка, Выделка и Богданово на села. Еще одна деревня Богданово станет хутором.

По словам замглавы, опрошенные жители деревень не возражали против смены типа населенного пункта. Чтобы различать две деревни Содомово, депутат заксобрания Дмитрий Бедняков предложил в названии одной из них «заменить вторую букву» (на Cадомово.— «Ъ»), сообщив, что на слух это звучит одинаково. Виктор Стрелкин ответил, что в деревне эту идею не поддержали, но согласились стать селом. На заседании 30 октября нижегородское заксобрание одобрит соответствующие поправки.

Власти Варнавинского округа пошли по другому пути и предложили добавлять цифру к дублирующему названию. В этом случае две деревни будут именовать, например, Антониха и Антониха-2. Инициатива с такой «цифровизацией» в региональном парламенте пока отложена.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», проблемы с идентификацией одноименных деревень в Нижегородской области возникли после административной реформы с переходом на одноуровневую систему МСУ, когда районы с отдельными сельсоветами были преобразованы в единые муниципальные округа. В результате государственные информационные системы не могут идентифицировать одноименные населенные пункты внутри одного округа. Причем деревень с одинаковыми названиями в одном округе может быть и две, и три. Первой на путаницу с деревнями-двойниками начала жаловаться налоговая служба.

Еще в конце 2023 года нижегородские муниципалитеты стали просить федеральное правительство решить эту проблему. По этому поводу состоялась встреча глав МСУ с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, обещавшим поддержку. С подачи муниципалов в январе 2025 года областное заксобрание направило премьер-министру Михаилу Мишустину обращение по вопросу присвоения адресов и размещения сведений о населенных пунктах в государственном адресном реестре. Чтобы решить проблему с распознаванием одноименных деревень и сел, нижегородцы предложили добавить в ФИАС дополнительный идентифицирующий признак по ее сельсовету.

По словам главы МСУ Городецкого округа Александра Мудрова, привязка одноименных деревень к конкретному сельсовету позволила бы государственной адресной системе однозначно их различать, тем более что такое «окошко» и техническая возможность имеются.

Однако, как сообщили в заксобрании, нижегородская инициатива по корректировке работы ФИАС в правительстве РФ была признана нецелесообразной. «Как нам объяснили, Минфин России эту идею не поддержал. Идентификация деревень-двойников по сельсовету продлится только как временная мера до 1 марта 2026 года. До этого срока рекомендовано на муниципальном уровне либо поменять типы населенных пунктов, либо названия», — рассказал председатель комитета по вопросам госвласти и МСУ Владимир Паков. Директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко подтвердил, что «поправить систему пока не получается». Однако в областном правительстве по-прежнему уверены, что проще скорректировать работу ФИАС, нежели «доставлять неудобства» жителям одноименных населенных пунктов сменой их типов или названий.

Так, в Городецком муниципальном округе насчитали 67 деревень и сел с задвоенными названиями (в них проживают 2,5 тыс. человек).

После смены типа или названия их жителям придется обновлять данные о прописке, уведомлять военкомат для корректировки воинского учета. Пенсионерам нужно будет уведомлять о новом адресе Социальный фонд, заемщикам — банки. В заксобрании уверяли, что все правоустанавливающие документы людям будут заменять по мере надобности, а сами деревни весьма малочисленны: в них могут проживать от нескольких человек, и проблема не массовая. Глава Городецкого округа Александр Мудров сообщил, что «не потерял надежду» донести мнение органов МСУ о том, что поменять информационную базу лучше и логичнее, чем переименовывать деревни.

Роман Кряжев