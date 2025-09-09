Одну из трех деревень Богданово в Сокольском округе переименуют в хутор

В заксобрание Нижегородской области в сентябре 2025 года поступила инициатива совета депутатов Сокольского округа об изменении вида нескольких населенных пунктов. В округе есть по две деревни Мостовка, Содомово и Выделка, а также три деревни Богданово.

Все эти деревни ранее идентифицировались в написании адресов по наименованию сельских советов. Однако после упразднения сельсоветов адреса стали идентичны, что влечет негативные последствия при регистрации прав на недвижимость, предоставление ипотеки и. т. д.

В связи с этим муниципальные власти предложили деревни Мостовка и Выделка (Волжский сельсовет), Содомово и Богданово (Лойминский сельсовет) сделать не деревнями, а селами. А деревню Богданово Междуреченского сельсовета переименовать в хутор.

Мостовка Лойминского сельсовета и Содомово Волжского сельсовета останутся деревнями.

В ходе опросов на территории населенных пунктов возражений и замечаний от населения не поступило. Гражданам пояснили, что вносить изменения в существующие правоустанавливающие документы им не надо.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2025 года нижегородское заксобрание подготовило обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по проблематике одноименных деревень в пределах одного округа. Ранее в Кстовском округе администрация решила присвоить одной Козловке статус села, чтобы отличать ее в информационных базах от другой Козловки.

