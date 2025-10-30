ФСБ лишила гражданства 10 иностранцев за угрозу нацбезопасности

Сотрудники ФСБ и МВД лишили гражданства 10 мигрантов из стран Центральной Азии, создававших угрозу нацбезопасности. Семерых из них выдворили из страны, еще трое получили приговоры и были отправлены в колонии. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Из Тюменской области депортировали местного жителя, который радикализировал членов среднеазиатской диаспоры. Также он возбуждал вражду по национальным, политическим и религиозным признакам.

В Забайкальском крае лишили гражданства двух мужчин за отказ служить в армии. Также из региона выдворили мигранта, который в 2020 году создал канал незаконной миграции. После отбытия наказания он снова пошел на преступление.

В Бурятии лишили гражданства ранее осужденного приезжего, участвовавшего в международной религиозной экстремистской организации. Еще одного иностранца лишили гражданства в Камчатском крае, сейчас он отбывает наказание за финансирование терроризма.

Об остальных четырех иностранцах, которых лишили гражданства, ранее рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Из Архангельской области депортировали мигрантов за то, что они придерживались националистической идеологии и совершали преступления против россиян. В Самарской области гражданства лишили женщину, спонсировавшую террористическую организацию. Еще один житель региона отбывает наказание за разжигание межнациональных конфликтов.

