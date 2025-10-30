МВД лишило гражданства России жителей Архангельской и Самарской областей

Четверо жителей Архангельской и Самарской областей лишены приобретенного российского гражданства по решению МВД и ФСБ. Причиной стали возбужденные в их отношении уголовные разбирательства. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выходцы из республик ближнего зарубежья лишены гражданства из-за действий, создающих угрозу национальной безопасности страны, уточнила госпожа Волк. Она сослалась на п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

По данным следствия, в Северодвинске двое новоиспеченных россиян «придерживались идеологии превосходства своей национальности», применяли методы «агрессивного и силового воздействия» в отношении сограждан, «совершали насильственные действия» и «иные общеуголовные преступления». Их уже депортировали из России.

В Самарской области гражданства лишилась женщина, которую сочли причастной к финансированию запрещенной международной террористической организации. Также прекращено гражданство мужчины, который «участвовал в разжигании межнациональных конфликтов» и сейчас отбывает наказание.