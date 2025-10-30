Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол России исключил свое участие в слушаниях в Сенате США об украинских детях

Посол России в США Александр Дарчиев назвал готовящиеся в американском Сенате слушания об украинских детях провокацией по заказу Украины. Как сообщил ранее The Hill, сенаторы Линдси Грэм и Брайан Шатц планируют обсудить этот вопрос в подкомитете Сената и пригласить на слушания господина Дарчиева.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Участие российских представителей в затеянном Грэмом шабаше, в котором уже назначены виновные, исключается в принципе»,— заявил господин Дарчиев (цитата по Telegram-каналу посольства).

Посол подчеркнул, что Россия неоднократно разъясняла судьбу детей, оказавшихся в зоне боевых действий, и предлагала украинским властям передать конкретные списки для воссоединения семей. Он отметил, что украинская делегация предоставила список из 339 детских имен, разыскиваемых родственниками, но треть этих данных оказалась недостоверной.

Новости компаний Все