Посол России исключил свое участие в слушаниях в Сенате США об украинских детях

Посол России в США Александр Дарчиев назвал готовящиеся в американском Сенате слушания об украинских детях провокацией по заказу Украины. Как сообщил ранее The Hill, сенаторы Линдси Грэм и Брайан Шатц планируют обсудить этот вопрос в подкомитете Сената и пригласить на слушания господина Дарчиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Участие российских представителей в затеянном Грэмом шабаше, в котором уже назначены виновные, исключается в принципе»,— заявил господин Дарчиев (цитата по Telegram-каналу посольства).

Посол подчеркнул, что Россия неоднократно разъясняла судьбу детей, оказавшихся в зоне боевых действий, и предлагала украинским властям передать конкретные списки для воссоединения семей. Он отметил, что украинская делегация предоставила список из 339 детских имен, разыскиваемых родственниками, но треть этих данных оказалась недостоверной.