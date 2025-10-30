ПСБ отмечает рост спроса предпринимателей на сервис онлайн-бухгалтерии

Количество клиентов ПСБ в сегменте малого бизнеса, подключивших сервис онлайн-бухгалтерии, выросло на 53% за прошедшие 12 месяцев и по итогам сентября 2025 года превысило 50 тыс. пользователей.

Фото: пресс-служба ПАО «Банк ПСБ»

Функционал сервиса позволяет рассчитывать налоги и страховые взносы, формировать и отправлять отчетность без посещения налоговой инспекции, а также вести работу с маркетплейсами и кадровый учет при численности сотрудников до 60 человек.

«На фоне подготовки предпринимателей к налоговой реформе до конца текущего года и в начале 2026-го мы ожидаем повышенный интерес к сервису онлайн-бухгалтерии ПСБ со стороны малого бизнеса. В частности, он поможет упростить работу предпринимателям, переходящим на систему налогообложения АУСН, и компаниям, которые только начинают вести кадровый учет и оплачивать взносы за сотрудников», — рассказал Антон Егоров, руководитель по развитию бухгалтерских сервисов управления экосистемных решений для бизнеса ПСБ.

