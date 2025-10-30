Проворов забросил шайбу с передач Воронкова и Марченко в матче НХЛ

«Колумбус Блю Джекетс» на своем льду одержал победу над «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе победителей дубль сделал Коул Силлинджер, по одной шайбе забросили Зак Веренски, Данте Фаббро и Матье Оливье. Также второй гол в сезоне забил российский защитник «Колумбуса» Иван Проворов, ему ассистировали соотечественники — форварды Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. У «Торонто» отметились Самуэль Блэйз, Джон Таварес, забросивший свою 500-ю шайбу в НХЛ, и Николас Робертсон.

В активе «Колумбуса» 12 очков, команда располагается на пятой строке турнирной таблицы дивизиона Метрополитен. «Торонто» с 11-ю баллами занимает третье место в Атлантическом дивизионе.

Таисия Орлова