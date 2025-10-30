На Ставрополье организации почтовой связи на три года освободили от налогов

Депутаты Думы Ставропольского края внесли изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью краевого заксобрания.

По данным управления, речь идет об освобождении от налогообложения организаций почтовой связи, недвижимом имуществе, используемом для оказания услуг почтовой связи общего пользования. Срок применения льготы — три года.

Одно из условий применения льготы — направлять высвободившиеся средства на ремонт, реконструкцию и реставрацию объектов почтовой связи, расположенных на территории Ставрополья. Кроме того, принятие закона, считают депутаты, может способствовать и привлечению федеральных средств на эти же цели.

Спикер краевого парламента Николай Великдань отметил, что вопрос модернизации отделений почтовой связи особенно актуален для жителей отдалённых населённых пунктов Ставрополья — они часто обращают внимание депутатов на необходимость повысить качество почтовых услуг.

Наталья Гончарова