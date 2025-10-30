Центр реабилитации инвалидов в Купчино за 3,1 млрд рублей построит «Суар-групп»

В Петербурге определили подрядчика для выполнения работ по строительству центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов во Фрунзенском районе города. Возведением нового социального объекта за 3,1 млрд рублей займется компания ООО «Суар-групп». На итоги тендера обратил внимание «Деловой Петербург».

Фото: Комитет по строительству Санкт-Петербурга

На конкурс была подана лишь одна заявка. «Суар-групп» предложила снизить начальную (максимальную) цену контракта почти на 94 тыс. рублей. В итоге компания была признана победителем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый центр реабилитации инвалидов планируется построить на Загребском бульваре. Согласно техзаданию, это должно быть отдельно стоящее здание разной высотности — 3-5-6 этажей с подвальным этажом. Сдать объект заказчику необходимо до конца ноября 2027 года.

Андрей Цедрик