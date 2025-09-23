Центр реабилитации инвалидов на Загребском бульваре построят за 3,1 млрд рублей

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по строительству здания для СПб ГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района». Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 3,118 млрд рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, новый социальный объект планируется возвести на Загребском бульваре — южнее земельного участка с кадастровым номером 78:13:0744702:3. Подрядчику необходимо будет построить отдельно стоящее здание разной высотности — 3-5-6 этажей с подвальным этажом. Завершить все строительно-монтажные работы и сдать объект заказчику нужно не позднее 30 ноября 2027 года, уточняется в документах.

Заявки на конкурс принимаются до 7 октября 2025 года. Подведение итогов запланировано на 10 октября.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после крупного пожара в Центре социальной реабилитации инвалидов в городе Пушкине в августе этого года, когда пришлось эвакуировать 116 человек, в том числе троих лежачих.

Андрей Цедрик