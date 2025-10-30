Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ за 9 месяцев упала на 41%

По итогам девяти месяцев чистая прибыль ПАО «Интер РАО» (MOEX: IRAO) по РСБУ составила 14,5 млрд руб. Это на 41,3% меньше в годовом выражении, следует из пресс-релиза компании.

За отчетный период выручка «Интер РАО» выросла на 22,6% в годовом выражении, до 42,8 млрд руб. Объем выручки от экспорта электроэнергии увеличился на 26,1%, до 27,2 млрд руб., выручка от электроэнергии и мощности на ОРЭМ — на 17,5%, до 15,3 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 23,3%, до 35,2 млрд руб., убыток от продаж сократился на 6,4%, до 3,8 млрд руб.

Кредиты и займы «Интер РАО» оцениваются в 309,5 млрд руб. Чистый долг снова показал отрицательную величину — минус 42,8 млрд руб.

«Интер РАО» управляет активами в России, странах СНГ и Европы. Компания занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии, проектированием и строительством энергообъектов, а также предоставляет инженерные услуги. Группа «Интер РАО» обеспечивает более 17% поставок электроэнергии на российском рынке.

В июле стало известно, что Казахстан построит три ТЭЦ, стоимость которых оценивается до $1,8 млрд, без участия «Интер РАО». По данным властей страны, у компании возникли трудности с привлечением экспортного финансирования.

