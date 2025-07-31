«Интер РАО» не берут на стройку

Казахстан построит три ТЭЦ, стоимость которых оценивается до $1,8 млрд, без участия «Интер РАО» (MOEX: IRAO). По данным властей страны, у компании возникли трудности с привлечением экспортного финансирования. Сложности могут быть и с загруженностью российских машиностроителей, считают аналитики. По их оценкам, для «Интер РАО» потеря этих проектов некритична, а вот потенциальный поставщик оборудования из РФ лишится до $500 млн выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Казахстан начал строить ТЭЦ в Семипалатинске (360 МВт), Усть-Каменогорске (360 МВт) и Кокчетаве (240 МВт) без участия России, но готов продолжить сотрудничество, сообщил журналистам первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. «Компания "Интер РАО", обязуясь построить станции у нас, должна была получить экспортное финансирование по недорогой ставке. К сожалению, они не смогли это сделать, поэтому было принято решение построить их самостоятельно»,— цитирует чиновника «Интерфакс-Казахстан».

Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству трех ТЭЦ в конце 2023 года, в апреле 2024 года страны заключили межправительственное соглашение.

За реализацию проектов по строительству ТЭЦ были ответственны «Самрук-энерго» и «Интер РАО — экспорт». Российская компания должна была выполнять функцию генподрядчика с привлечением к основным видам работ подрядных организаций, а также заниматься поставками оборудования. Как сообщал гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, компания хотела использовать в том числе турбины производства Уральского турбинного завода (УТЗ), который приобрела в 2024 году. Теперь, как сообщили в Минэнерго Казахстана, переговоры о строительстве ТЭЦ идут с подрядчиками из КНР и Южной Кореи. По планам властей Казахстана, строительство трех ТЭЦ поэтапно должно быть завершено до 2032 года.

В «Интер РАО» и аппарате вице-премьера Александра Новака не ответили “Ъ”.

По оценке Игоря Голенького из «Уралэнерготела», в сравнении со стоимостью аналогичных объектов в СНГ общая инвестиционная емкость реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане — около $1,2–1,8 млрд. Выручка «Интер РАО» в 2024 году была 1,55 трлн руб. (около $17 млрд) при чистой прибыли 147 млрд руб. «Потенциальные ежегодные доходы от трех новых объектов в Казахстане даже с учетом последующей эксплуатации составят не более 3% от этой цифры»,— подсчитал аналитик.

Основной бизнес для «Интер РАО» — внутренний рынок и экспорт электроэнергии, компания сохраняет эти источники дохода, а риски участия в казахстанских проектах в условиях ограничений, связанных с санкциями, могли перевесить выгоду, считает господин Голенький.

Обратная ситуация, по его мнению, складывается с УТЗ: неучастие в контракте — это $300–500 млн упущенной выручки в условиях давления на российский машиностроительный экспорт.

Сергей Роженко из Kept считает, что сложности проекта на российской стороне связаны как с финансами, так и с высокой загрузкой отечественной промышленности заказами на модернизацию российской энергетики. «В связи с этим сложно предоставить более коммерчески выгодное предложение по сравнению с китайскими компаниями, которые готовы выполнить заказ в сжатые сроки»,— указывает он.

Казахстан уже сталкивается с энергодефицитом, который к концу 2025 года составит 5,7 млрд кВт•ч, следует из прогнозного баланса электроэнергии и мощности в республике. Для его покрытия планируется в том числе построить первую в республике АЭС. «Росатом» возглавит международный консорциум по реализации этого проекта (см. “Ъ” от 15 июня). Вопрос о привлечении государственного экспортного финансирования за счет РФ прорабатывается, капитальные затраты оцениваются в $10–12 млрд. Роман Скляр уверен, что финансовые трудности в ходе реализации проекта не возникнут.

Анна Тыбинь