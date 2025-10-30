FT узнала о плане Евросоюза по переброске техники на случай войны

Еврокомиссия (ЕК) совместно с правительствами стран НАТО и Евросоюза работает над планом, который позволит быстро перемещать военную технику по Европе в случае вооруженного конфликта. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

По данным газеты, инициатива предполагает создание специального парка техники, которым смогут пользоваться все государства ЕС для переброски вооружения. В состав такого парка могут войти паромы, железнодорожные платформы, грузовики. В ноябре ЕК планирует подготовить предложения о том, как для этой цели упростить таможенные процедуры блока и улучшить транспортную инфраструктуру.

Источники FT сообщили, что ЕК также рассматривает возможность создать в ЕС собственный парк железнодорожных вагонов и автомобилей. Однако, по их информации, такую инициативу будет сложнее реализовать из-за ограниченного бюджета союза. Собеседники газеты отмечают, что обсуждение находится на ранней стадии, в дальнейшем предложение может измениться.

Весной Совет ЕС утвердил предложенный Еврокомиссией фонд милитаризации союза (SAFE) на €150 млрд. Предполагалось, что эти средства страны блока будут использовать для закупки боеприпасов, артиллерии, средств ПВО, ракетных установок и беспилотников. С помощью SAFE страны Европы рассчитывают увеличить производственные мощности и укрепить «общую оборонную готовность ЕС».