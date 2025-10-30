На Ставрополье ускорят реализацию региональных проектов на общую сумму 72 млрд рублей

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на плановом заседании правительства региона поручил ускорить исполнение региональных проектов, финансируемых из федерального и краевого бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Ставропольского края Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Ставропольского края

В 2025 году на территории региона реализуется 41 региональный проект, направленный на внедрение федеральных инициатив, с бюджетом 25,9 млрд руб., из которых 18,8 млрд поступают из федерального бюджета. Еще 36 проектов реализуются исключительно на краевые средства в объеме почти 46 млрд рублей. Таким образом, общие вложения в развитие края на 2025 год превышают 72 млрд руб.

В рамках реализации федеральных и региональных проектов на Ставрополье капитально отремонтировали 27 школ, в которых более 15 тыс. учеников, а еще 439 учебных заведений получили современное оборудование. В крае открыты четыре модельные библиотеки, музей-усадьба художника Николая Ярошенко получил новое техническое оснащение. Благоустройство коснулось 23 общественных территорий, отремонтированы 20 дорожных участков общей длиной свыше 71 км и четыре моста. Работы проведены в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Социальная поддержка многодетных семей выразилась в предоставлении 4252 соцконтрактов. Ставропольский край стремительно внедряет меры поддержки семей и социально уязвимых граждан в рамках нацпроекта «Семья». Одной из ключевых инициатив здесь стал социальный контракт, который с 2025 года реализуется через региональный проект «Многодетная семья». Эта форма господдержки помогает ставропольцам выйти из трудной жизненной ситуации, открыть бизнес или развить подсобное хозяйство. По данным министерства труда и социальной защиты населения края, в 2025 году планируется заключить порядка 4,5 тыс. соцконтрактов, что свидетельствует о востребованности такой меры

Медицинская сфера региона получила значительную поддержку: закуплены 464 единицы оборудования для первичного звена здравоохранения, капитально отремонтированы 15 медучреждений, приобретено 320 единиц автотранспорта в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который реализуется в составе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Женские консультации, роддома и перинатальные центры пополнили свой фонд медицинских изделий и оборудования на 1351 позицию. Благодаря вертолету санавиации эвакуировано 158 человек. Ставропольский краевой клинический перинатальный центр получил уникальное оборудование стоимостью 233 млн руб. в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья». Это вложение стало одной из ключевых мер по модернизации медицинской базы, повышению в регионе качества помощи матерям и новорожденным.

Параллельно с федеральными, реализуются и исключительно краевые проекты. В них акцент сделан на доступность для инвалидов и маломобильных граждан: уже обеспечен беспрепятственный доступ к 701 социальному объекту региона. В учреждения соцзащиты поставлены современные компьютеры, оргтехника и программное обеспечение. Капремонт проведен в 201 многоквартирном доме. Это позволило существенно улучшить жилищные условия для почти 30 тыс. граждан. В сельских населенных пунктах реализованы 10 проектов по благоустройству, отремонтированы четыре гидротехнических сооружения в Шпаковском и Буденновском округах. Туристическая инфраструктура региона пополнилась 15 новыми объектами с номерным фондом свыше 1,4 тыс. мест.

Владимир Владимиров подчеркнул важность слаженной работы в выполнении показателей региональных проектов, призвав к наращиванию темпов реализации, строгому контролю сроков и достижению новых результатов. Губернатор отметил, что эти проекты существенно влияют на социально-экономическое развитие края, обеспечивая повышение качества жизни ставропольцев и поддержку социальной инфраструктуры.

Таким образом, в 2025 году Ставропольский край показывает динамичный рост по ключевым направлениям: образованию, здравоохранению, социальной поддержке, инфраструктуре и туризму, опираясь на значительное финансовое обеспечение из федерального и краевого бюджетов. Строгий контроль за реализацией региональных проектов, координация работы министерств и ведомств и пристальное внимание к этому со стороны главы региона создают предпосылки к своевременному и эффективному достижению всех поставленных целей.