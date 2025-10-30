С обманувшего тамбовских дольщиков экс-главы строительной фирмы взыщут 19,8 млн

Люберецкий городской суд Московской области удовлетворил иск прокуратуры Тамбовской области о взыскании с бывшего фактического руководителя местной строительной компании ООО «Махаон» Хасана Джавадова свыше 19,8 млн руб. в пользу государства. Средства компенсируют бюджетные расходы по выплатам обманутым дольщикам. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В середине февраля Хасана Джавадова приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как установили в суде, с 2014-го по 2017 год он привлекал денежные средства на строительство многоквартирного дома на улице Советская, 192а в Тамбове через договоры беспроцентного займа и долевого участия. Тем не менее, взятые на себя обязательства не выполнил, возведение объекта завершено не было. В итоге совокупный объем причиненного ущерба составил более 30 млн руб. Впоследствии с потерпевшими заключили договоры долевого участия на другие объекты недвижимости.

В ноябре 2024 года тамбовские власти заявили, что восстановлены права всех обманутых дольщиков региона.

Кабира Гасанова