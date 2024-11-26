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Тамбовские власти заявили о восстановлении прав всех обманутых дольщиков

Восстановлены права всех обманутых дольщиков Тамбовской области. В 2022–2024 годах из реестра «проблемных объектов» исключили девять многоквартирных домов. Об этом сообщили в правительстве региона. Планировалось, что эта работа будет завершена еще до конца 2023 года.

«Эти дома достроены с использованием различных механизмов как на региональном, так и на федеральном уровнях. Дольщикам предоставлялась денежная выплата на приобретение других квартир, застройщику выделялись компенсационные земельные участки, привлекались средства региональных инвесторов, заключались договоры уступки права требования к застройщику-банкроту, в судебном порядке производилась замена кредиторов, использовалась поддержка Фонда развития территорий»,— рассказали в облправительстве, назвав процесс восстановления прав тамбовчан «непростым».

В мае 2022 года на тот момент врио главы Тамбовской области Максим Егоров сообщал, что планируется решить проблемы 588 обманутых дольщиков.

«Часть домов достроим, а где это невозможно, дольщики получат денежные компенсации»,— рассказывал господин Егоров. И сообщал, что выплаты было решено назначить по долгостроям на улице Строительной, 27 в поселке Строитель (административно входит в Тамбов), на улице Базарной, 226 и на улице Советской, 192а в облцентре. Также планировалось компенсировать затраты на покупку квартир в доме на улице Киквизде, 77б. Впоследствии его решили достроить — за эту работу взялось ООО «Воронеж град».

Алина Морозова

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