Нестраховой случай

В этом месяце Минздрав возобновил отраслевую дискуссию, которая существует уже не первое десятилетие,— о той роли, которую в российском здравоохранении играют медицинские страховщики. Ведомство дополнило проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), который в октябре был внесен на рассмотрение Госдумы, проектом поправок в ФЗ-326 «Об обязательном медицинском страховании». Этот документ, в частности, наделяет правительства регионов правом передавать функции медицинских страховщиков территориальным фондам ОМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Напомним, сейчас страховщики участвуют в работе системы ОМС в качестве «третьей стороны» и обеспечивают защиту интересов пациентов перед государственными больницами и клиниками. Они проверяют документацию медучреждений, оценивают корректность назначенного лечения, а также информируют застрахованных о профилактических мероприятиях и программах. Однако их работа часто подвергается критике: медицинское сообщество считает, что во многом их деятельность сводится к поиску формальных, а не содержательных ошибок в медицинских документах. Это в конечном итоге мало влияет на качество лечения, которое получают пациенты, однако позволяет страховщикам выписывать штрафы медорганизациям, процент с общей суммы которых они забирают себе в качестве оплаты своих услуг.

По мнению Минздрава, эти средства можно было бы сэкономить и использовать внутри системы ОМС, и поэтому в тех случаях, когда обстоятельства это позволяют, региональные правительства смогут отказываться от услуг страховщиков. Ведомство при этом ссылается на опыт работы ряда федеральных клиник, которые с 2021 года проверяет сам ФФОМС — как ранее писал “Ъ”, фонд собирал жалобы пациентов и проверял качество медуслуг с помощью экспертов. Страховщики, впрочем, не считают этот эксперимент удачным, называя число жалоб незначительным, а долю признанных обоснованными — слишком маленькой (подробнее см. “Ъ” от 30 сентября).

Передача функций страховщиков территориальным фондам, безусловно, создаст конфликт интересов внутри системы, что может привести к снижению качества медпомощи, особенно в условиях сокращения ресурсов сферы здравоохранения. В то же время через какой-то период работы в рамках бюджетной модели правительство может снова вернуться к идее сделать российскую медицину страховой — и уже в этот раз изначально дать страховщикам больше возможностей реально влиять на работу государственных больниц и клиник.