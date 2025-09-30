Изгнание страховщиков из медицины

С 2026 года правительства регионов РФ получат право передавать функции медицинских страховщиков территориальным фондам ОМС. Это следует из проекта поправок к ФЗ-326, которые поступили в Госдуму вчера вместе с проектом бюджета федерального фонда ОМС на 2026–2028 годы. Новая норма, как отмечают в страховых компаниях, создает риски коррупции в системе ОМС и лишает их возможности защищать интересы пациентов.

Вчера правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект бюджета федерального фонда ОМС на 2026–2028 годы. Одновременно с ним депутаты будут рассматривать и законопроект-спутник, который содержит поправки к ФЗ-326 «Об обязательном медицинском страховании». Этот документ, в частности, наделяет правительства регионов правом передавать функции медицинских страховщиков территориальным фондам ОМС.

Напомним, сейчас страховщики участвуют в работе системы ОМС в качестве «третьей стороны» и обеспечивают защиту интересов пациентов перед государственными больницами и клиниками. Они проверяют документацию медучреждений, оценивают корректность назначенного лечения, а также информируют застрахованных о профилактических мероприятиях и программах. В страховой модели здравоохранения их функционал еще шире и позволяет стимулировать конкуренцию больниц и клиник между собой.

Первые попытки снизить влияние страховщиков на здравоохранение правительство предприняло еще в 2020 году, когда сократило для них лимит нормативного размера средств, предоставляемого территориальным фондом ОМС, с 1–2% его бюджета до 0,8–1,1%, а также лишило их права проверять работу федеральных медучреждений (см. “Ъ” от 13 октября 2020 года). Теперь же, как следует из писем Всероссийского союза страховщиков (ВСС) различным чиновникам, работа страховых компаний может оказаться полностью приостановлена в регионах.

Как следует из письма министру юстиции за подписью главы ВСС Евгения Уфимцева, по мнению страховщиков, законопроект замыкает в руках территориальных фондов весь страховой контур ОМС: оформление и выдачу полиса, ведение учета застрахованных и сведений о медпомощи, оплату работы медорганизаций, обмен данными и информирование граждан, а также функции контролера системы. «Такое совмещение не может не породить конфликт интересов и разрушит механизм независимой экспертизы качества и страховой защиты прав застрахованных лиц, реализуемый страховыми компаниями, лишит систему прозрачности и объективности»,— отмечают в союзе.

Так, например, если сегодня представители страховщиков вместе с пациентом ходят по судебным заседаниям, объясняя судам наличие, суть дефектов медпомощи, их причинные связи, то «никакие сотрудники территориальных фондов никогда не будут этого делать», говорит член общественного совета по правам пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. «Именно представители страховых медорганизаций сегодня участвуют в обжаловании несправедливых решений судов в отношении пациентов вплоть до Верховного суда и добиваются возмещения морального вреда пациентам за некачественно оказанную медицинскую помощь»,— подчеркивает он. Независимый контроль в субъектах РФ невозможно будет заменить экспертизой силами территориальных фондов: «Выявленные грубейшие нарушения в оказании медицинской помощи страховыми медицинскими организациями (СМО) периодически обнуляются при реэкспертизах территориальными фондами ОМС. И представители СМО по пациентским искам в судах отстаивают свои независимые акты, приводя суду доказательства несостоятельности реэкспертиз ТФОМС»,— рассказывает руководитель службы юридической практики страховой медицинской организации «Капитал МС» Даниил Борисов. Кроме того, как следует из писем ВСС, с принятием законопроекта возникнет «беспрецедентная по масштабу» дифференциация систем ОМС и прав пациентов в регионах.

Отметим, что внесенный законопроект, с учетом более ранних ограничений деятельности страховых организаций, выглядит как попытка удержать в системе ОМС средства, которые сейчас уходят на оплату их работы,— речь может идти о нескольких десятках миллиардов рублей ежегодно. Напомним, что с такой же целью — обеспечить допфинансирование государственным участникам системы здравоохранения — правительство ранее ужесточило доступ к работе по ОМС для частных клиник (см. “Ъ” от 25 августа).

Анастасия Мануйлова