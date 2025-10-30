Трамп сообщил о договоренности с Си Цзиньпином по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином обсуждал, среди прочего, урегулирование на Украине. «Мы долго обсуждали эту тему»,— сказал господин Трамп на борту своего самолета после переговоров.

По словам президента США, он и китайский лидер условились «работать по Украине вместе» и «попробовать достичь результатов».

Подробностей о переговорах Дональд Трамп не привел. При этом он сообщил, что в целом оценивает встречу с Си Цзиньпином на «12 из 10».