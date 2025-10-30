В Ростовской области установили карантин из-за очага повилики

В Азовском районе установили карантинную фитосанитарную зону после обнаружения очага повилики площадью 8,5 га на территории села Елизаветовка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Как следует из приказа ведомства, буферную зону определили на почти 202 га. Для борьбы с карантинным объектом утвердили программу локализации очага и ликвидации популяции.

В связи с введенным режимом на пораженном участке действует ряд ограничений. Так, в карантинной зоне запрещается вывоз и продажа продукции, выращенной в очаге, без карантинного сертификата, подтверждающего отсутствие живых семян повилики. Нельзя также использовать территорию для производства семенного материала.

Кроме того, животным и птицам запрещено скармливать зерно, сено и солому, содержащие жизнеспособные семена сорняка. Не допускается выпас скота после начала плодоношения повилики. Под запретом использование неперепревшего навоза с семенами растения в качестве удобрения. Запрещается вывозить почву и грунт за границы очага, использовать землю для парников, выбрасывать отходы на свалки или в водоемы.

Поводом для упразднения и отмены режима станет отсутствие повилики на территории в течение трех лет. Как ранее «Ъ-Ростов» писал, что карантинную зону установили вблизи станицы Мишкинской, площадь очага составляет порядка 33 га, еще более 482 га – буферная зона.

Константин Соловьев