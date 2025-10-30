Дамбу закрыли для судов 30 октября из-за проверки систем управления

В связи с проверкой работоспособности систем управления и гидромеханического оборудования 30 октября в период с 09:00 до 18:00 закрыто судопропускное сооружение С-2, сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Движение автомобилей по дамбе не перекрывали. Время проведения плановых работ согласовали с Большим портом Петербурга. Дирекция КЗС принесла судоводителям извинения за временные неудобства и попросила соблюдать правила пользования маломерными судами.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что движение на развязке КАД и Кронштадтского шоссе снова перекрыли из-за ремонта.

Андрей Маркелов