Движение на развязке КАД и Кронштадтского шоссе снова перекрыли из-за ремонта

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных ограничениях движения транспорта из-за продолжающегося дорожного ремонта на развязке КАД и Кронштадтского шоссе.

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

Ограничения введены на период с 08:00 29 октября до 08:00 12 ноября на 126+500 км — на съезде С9 (въезд в Кронштадт со стороны Ломоносова). В указанные сроки данный съезд будет полностью перекрыт.

Движение в объезд участка проведения работ будет осуществляться через съезд к портовому комплексу «Моби Дик» и далее по улице Гидростроителей, Цитадельскому шоссе и улице Литке. Все остальные съезды транспортной развязки будут функционировать в прежнем режиме, уточнили в дирекции КЗС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения в связи с ремонтными работами на КАД в районе порта Бронка будут действовать до 4 ноября.

Андрей Цедрик

