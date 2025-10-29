Движение на развязке КАД и Кронштадтского шоссе снова перекрыли из-за ремонта
Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных ограничениях движения транспорта из-за продолжающегося дорожного ремонта на развязке КАД и Кронштадтского шоссе.
Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга
Ограничения введены на период с 08:00 29 октября до 08:00 12 ноября на 126+500 км — на съезде С9 (въезд в Кронштадт со стороны Ломоносова). В указанные сроки данный съезд будет полностью перекрыт.
Движение в объезд участка проведения работ будет осуществляться через съезд к портовому комплексу «Моби Дик» и далее по улице Гидростроителей, Цитадельскому шоссе и улице Литке. Все остальные съезды транспортной развязки будут функционировать в прежнем режиме, уточнили в дирекции КЗС.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения в связи с ремонтными работами на КАД в районе порта Бронка будут действовать до 4 ноября.