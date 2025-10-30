Более 30 человек погибли из-за урагана «Мелисса» на Гаити, Ямайке и в Доминикане
Обрушившийся на Багамские острова ураган «Мелисса» привел к гибели 34 человек на Ямайке, Кубе и в Доминиканской Республике, пишет The Independent.
1 / 6
Власти Гаити сообщили о гибели 25 человек из-за наводнения. На Ямайке подтвердили гибель восьми человек. В Доминикане, по предварительным данным, погиб один человек. К настоящему моменту ураган ослаб до 2-й категории. Кубинский институт метеорологии при этом предупредил о продолжающихся ливнях, сильном ветре и шторме в море, пишет Cuba Si.
Ураган достиг восточного побережья Кубы в ночь на 29 октября. Президент Мигель Диас-Канель сообщал, что из-за приближения «Мелиссы» по всей стране эвакуировали более 735 тыс. человек.