Более 30 человек погибли из-за урагана «Мелисса» на Гаити, Ямайке и в Доминикане

Обрушившийся на Багамские острова ураган «Мелисса» привел к гибели 34 человек на Ямайке, Кубе и в Доминиканской Республике, пишет The Independent.

Власти Гаити сообщили о гибели 25 человек из-за наводнения. На Ямайке подтвердили гибель восьми человек. В Доминикане, по предварительным данным, погиб один человек. К настоящему моменту ураган ослаб до 2-й категории. Кубинский институт метеорологии при этом предупредил о продолжающихся ливнях, сильном ветре и шторме в море, пишет Cuba Si.

Ураган достиг восточного побережья Кубы в ночь на 29 октября. Президент Мигель Диас-Канель сообщал, что из-за приближения «Мелиссы» по всей стране эвакуировали более 735 тыс. человек.