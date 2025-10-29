На Кубе из-за урагана эвакуировали 735 тысяч человек

На Кубу надвигается крупный ураган «Мелисса». По всей стране были эвакуированы более 735 тыс. человек, сообщил в соцсети X президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Власти согласовали с местными провинциями меры, принимаемые на фоне урагана, уточнил господин Диас-Канель, не приведя подробностей. Он добавил, что «это будет очень тяжелая ночь для всей Кубы».

Урагану «Мелисса» изначально была присвоена наивысшая пятая категория, но по мере приближения к Кубе он ослаб до третьей категории. Метеорологи предупредили об угрозе наводнений и оползней, порывы ветра могут достигать 205 км/ч.

Вчера «Мелисса» достигла побережья Ямайки, местных жителей призвали эвакуироваться в примерно 900 убежищ по всей стране. Ожидается, что ураган обрушится на Кубу сегодня. По прогнозам, он достигнет Багамских островов, а к четвергу — Бермудских островов.