Челябинским специалистам предлагают до 450 тыс. рублей за навыки работы с ИИ

В октябре в Челябинской области компании открыли или обновили более 300 вакансий с требованием навыков работы с различными цифровыми инструментами. Специалистам предлагали жалованье до 450 тыс. руб., сообщает hh.ru.

Такой уровень оплаты указан в вакансии AI-developer. От сотрудника требуется разработка прикладного программного обеспечения, геоинформационных систем, проектирование и разработка модулей с учетом масштабируемости и поддерживаемости, рефакторинг кода и другое. После в топе самых высокооплачиваемых предложений идут специалист по компьютерному зрению (от 277,5 тыс. руб.) и руководитель отдела разработки и программирования (от 250 тыс. руб.). Челябинские компании ищут еще и работника, разбирающегося в искусственном интеллекте и нейросетях либо в автоматизации бизнес-процессов (от 150 тыс. руб.), главного бухгалтера (от 200 тыс. руб.), менеджера по продажам (50-120 тыс. руб.), менеджера по управлению теплогазоснабжением и вентиляцией (150 тыс. руб.) и специалиста технической поддержки электронного документооборота (70 тыс. руб.).

Активнее всего цифровые навыки на рынке труда ищут компании из IT-отрасли (19% вакансий в регионе), розничной торговли, финансового сектора (по 8%), сферы «продукты питания» (6%).

Виталина Ярховска