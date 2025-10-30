Axios: администрация США нашла средства для зарплат военным
Администрация США сумела «в последнюю минуту» найти средства на выплаты зарплат военнослужащим, несмотря на приостановку финансирования работы правительства (шатдаун). Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, бюджетная команда президента США Дональда Трампа «проверила три разных финансовых счета», чтобы обеспечить выплату необходимых $5,3 млрд на зарплаты военнослужащим к 31 октября. Административно-бюджетное управление Белого дома «обнаружило» $2,5 млрд в фонде военного жилья, $1,4 млрд — в фонде исследований, разработок, испытаний и оценки, $1,4 млрд — на счете Пентагона, предназначенном для строительства кораблей ВМС.
Как поясняет Axios, пока военнослужащие получают зарплату, господин Трамп не намерен препятствовать почти месячному шатдауну, даже несмотря на то, что с 1 ноября до 42 млн человек потеряют возможность получать продовольственные талоны. Демократы и либеральные политические эксперты обвинили президента США в незаконном узурпировании полномочий Конгресса по присвоению средств, но Дональд Трамп и его союзники в Конгрессе считают, что их оппоненты не будут подавать в суд из-за «обходных путей выплаты зарплаты военным».
«Президент Трамп продолжает выплачивать зарплату военнослужащим, несмотря на сопротивление демократов, и он не собирается их подводить»,— заявил неназванный высокопоставленный представитель Белого дома.
На прошлой неделе Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна. Республиканское большинство не смогло преодолеть процедурный барьер в 60 голосов для принятия резолюции, позволяющей хотя бы на некоторое время возобновить работу правительства. Ключевое препятствие — требование демократов о продлении медицинских субсидий Obamacare.
Подробности — в материале «Ъ» «Шатдаун идет на рекорд».