Сенат США в 12-й раз не смог принять проект о прекращении шатдауна

Американский сенат в двенадцатый раз не смог принять законопроект, который позволил бы завершить шатдаун правительства США, трансляцию вел телеканал C-SPAN. Предложение республиканцев снова не набрало необходимые 60 голосов.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон отметил, что нынешний шатдаун стал вторым по продолжительности в истории США. Самым долгим считается 35-дневный шатдаун, который произошёл при первом президентском сроке Дональда Трампа.