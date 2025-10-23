Шатдаун идет на рекорд

Продолжающийся кризис финансирования американского правительства (шатдаун) обнажил острые политические разногласия в Сенате США. Республиканское большинство 12-й раз не смогло преодолеть процедурный барьер в 60 голосов для принятия резолюции, позволяющей хотя бы на некоторое время возобновить работу правительства. Ключевое препятствие — требование демократов о продлении медицинских субсидий Obamacare. В Республиканской партии задумались об использовании крайних мер для выхода из кризиса, в частности, об отмене предварительного, процедурного голосования. В таком случае для прохождения инициатив будет достаточно простого большинства голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер нижней палаты Майк Джонсон (на переднем плане)

Республиканцы в среду, 23 октября, в очередной раз представили на голосование «чистую» резолюцию (continuing resolution), предусматривающую сохранение уровня расходов, действовавшего еще со времен администрации Джо Байдена. Единственным республиканцем, выступившим против документа, был сенатор Рэнд Пол от Кентукки, который считает сохранение трат на уровне предыдущего года слишком расточительным. В то же время к республиканцам присоединились демократы Кэтрин Кортес Масто (Невада) и Джон Феттерман (Пенсильвания), а также независимый сенатор Ангус Кинг (штат Мэн). Но их голосов все равно оказалось недостаточно для прохождения резолюции.

Речь шла о голосовании не по сути закона, а по процедуре его дальнейшего рассмотрения. Для прекращения дебатов и перехода к финальному голосованию требуется 60 голосов сенаторов из 100. Если набрано меньше 60 — законопроект «зависает», потому что сенаторы могут обсуждать его бесконечно. В ходе финального голосования — по сути вопроса — требуется уже простое большинство голосов, то есть 51 человек «за». У республиканцев в Сенате сейчас 53 мандата.

Демократы блокировали документ, утверждая: переговоры не могут продолжаться, пока Белый дом не согласится на продление медицинских субсидий по программе Obamacare и на менее жесткие сокращения программы Medicaid, которая позволяет покрывать медицинские расходы для некоторых лиц с ограниченными доходами.

Текущий шатдаун, который начался 1 октября, уже стал вторым по длительности и претендует на то, чтобы стать первым. Перспективы преодоления кризиса по-прежнему туманны. Республиканцы согласны, что вопрос с медицинскими страховками стоит остро и его необходимо обсуждать. Но они обвиняют демократов в том, что те пытаются под этим предлогом утвердить финансирование, в том числе и для нелегалов, и из-за этого «держат всю страну в заложниках». Примечательно, что 72% американцев, по данным Reuters, включая почти всех демократов и половину республиканцев, поддерживают продление субсидий. Но меньшее число (60%) считает, что это стоит остановки работы правительства.

Республиканцы в Конгрессе уверяют, что готовы начать переговоры по страхованию, но только после возобновления работы правительства.

Впрочем, заметно некоторое смягчение позиций с обеих сторон. Ведущие демократы Конгресса во вторник обратились к президенту Дональду Трампу с просьбой о встрече. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что они вместе с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом «связались с президентом и призвали его сесть и обсудить кризис здравоохранения, решить его и положить конец приостановке работы правительства».

Президент Трамп во вторник отклонил просьбу о немедленной встрече. Но заявил, что не против встретиться, если демократы позволят правительству вернуться к работе. То есть если они поддержат временную резолюцию с тратами, как в предыдущем финансовом году.

Лидер республиканцев в Сенате Джон Тюн тоже, похоже, задумался о вариантах разрешения кризиса, призвав спикера нижней палаты Майка Джонсона вернуть законодателей в Вашингтон и проголосовать за новую версию резолюции, которая могла бы продлить финансирование как минимум до конца 2026 года.

Также республиканцы в верхней палате обсуждают вариант голосования по вопросу выплаты заработной платы тем военнослужащим и работникам экстренных служб, которые все еще ведут трудовую деятельность (около 750 тыс. госслужащих были отправлены в отпуск, но некоторые продолжают работать без зарплаты). Хотя мало кто верит в принятие этой меры, республиканцы надеются, что она обнажит новые разногласия в рядах демократов и даст консерваторам дополнительных сторонников.

Республиканцы фактически намерены заставить демократов объяснять избирателям, почему они голосуют против выплаты зарплат тем, кто продолжает выходить на службу, в то время как сами они зарплату получают. Один из сенаторов в разговоре с изданием The Hill сформулировал это так: «Демократы поставлены в неудобное положение — их отказ означает, что они против солдат, медиков и агентов, охраняющих нашу страну». Республиканцы пытаются одержать символическую победу, не уступая в главном столкновении по бюджетному пакету.

Примечательно, что неделю назад республиканцы уже поставили демократов перед непростым выбором. Помимо законопроекта о краткосрочных расходах, они попытались продвинуть в Сенате законопроект о долгосрочном бюджете Пентагона. Лидер большинства в верхней палате Джон Тьюн намеревался провести предварительное голосование по законопроекту о финансировании Пентагона на следующий год, который гарантировал бы выплату заработной платы военнослужащим. Законопроект получил двухпартийную поддержку после его принятия комитетом, но демократы не дали необходимого количества голосов для прохождения через процедурное голосование (то есть 60 сторонников инициативы не набралось).

Затянувшийся кризис также возродил старые дискуссии о реформе Сената.

Сейчас на руководство верхней палаты со стороны как однопартийцев, так и администрации Трампа идет беспрецедентное давление: утверждается, что пришла пора временно упразднить процедурное голосование. Пока руководство Республиканской партии выступает против этой идеи, предупреждая о потере баланса власти в будущем. По данным The Hill, в администрации Трампа обсуждают юридические последствия потенциального применения такой опции, отмечая, что это «может стать механизмом восстановления управляемости системы, если Сенат окончательно потеряет способность к принятию решений».

Несмотря на затянувшийся шатдаун и массовые протесты, на которые на прошлых выходных собрались миллионы человек по всей стране, Дональд Трамп пока получает от всего происходящего политические дивиденды. Недавний опрос Reuters/Ipsos показывает: 50% американцев хоть и винят в кризисе республиканцев, а 43% — демократов, рейтинг одобрения Дональда Трампа по сравнению с началом месяца вырос на 2 п. п., до 42%. Среди республиканцев уровень поддержки Трампа достиг рекордных 90%.

Екатерина Мур, Вашингтон