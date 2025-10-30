«Карачаево-Черкесскэнерго» снизило потери электроэнергии на 0,5% в 2025 году

«Россети Северный Кавказ» сократили потери электроэнергии в сетях Карачаево-Черкесии до 13,8% за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации ведомства, результаты производственной деятельности обсудили на рабочем совещании под руководством исполняющего обязанности директора филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Марата Гочияева. Энергетики проанализировали работу по сокращению потерь электроэнергии в сетях и оценили качество мероприятий по борьбе с неучтенным потреблением.

Достигнутый показатель оказался на 0,1% ниже планового задания и на 0,5% — результата аналогичного периода 2024 года. «Филиал в отчетном периоде выполнил все плановые показатели», — отметил Марат Гочияев.

По словам господина Гочияева, благодаря снижению потерь в полезный отпуск добавили 1,2 млн киловатт-часов электроэнергии. Такого объема хватит для электроснабжения Хабезского района с населением около 30 тыс. человек в течение двух недель.

Валентина Любашенко