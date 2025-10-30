Баскетбольный «Зенит» обошел «Бетсити Парма» на последней минуте матча

Баскетбольный клуб «Зенит» одолел команду из Пермского края «Бетсити Парма» со счетом 82:79. Петербуржцам удалось вырваться вперед на последней минуте прошедшего накануне домашнего матча в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Самым результативным игроком «Зенита» стал Андрей Мартюк, на его счету 19 очков и девять подборов. У Трента Фрейзера такое же число очков очков, три подбора и шесть передач. У гостей больше всего баллов набрали Брендан Адамс и Джален Адамс — по 19.

После матча петербургаская команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице с 12 очками. У лидеров — ЦСКА и УНИКСа — по 13 баллов. В следующий раз баскетбольный «Зенит» сыграет 1 ноября с красноярским «Енисеем».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» обыграл саратовский «Автодор» с преимуществом в 23 очка в Единой лиге.

Артемий Чулков