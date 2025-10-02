«Зенит» обыграл саратовский «Автодор» с преимуществом в 23 очка в Единой лиге

Баскетбольный клуб «Зенит» обыграл саратовский «Автодор» в Петербурге со счетом 90:67. Прошедшая 1 октября игра была первой для сине-бело-голубых в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча, набрав 19 очков, стал атакующий защитник «Автодора» Терренс Эдвардс. В составе «Зенита» выделился Алекс Пойтресс сделавший дабл-дабл — 14 очков и 10 передач. Ливай Рэндофльф набрал столько же баллов, добавив к ним также четыре подбора и три передачи.

Следующая игра «Зенита» в Единой лиге состоится 4 октября: «Зенит» примет в Северной столице казанский УНИКС.

Матч с «Автодором» стал первой домашней игрой петербургской команды, которую лично провел словенский тренер Александр Секулич. Он сменил испанца Хавьера Паскуаля после прошедшего сезона Единой лиги, в котором «Зенит» не смог выиграть титул чемпиона.

Подробнее о смене главного тренера баскетбольного сине-бело-голубых — в материале «Ъ-СПб» «"Зенит" нашел нового тренера».

Артемий Чулков