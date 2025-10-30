Петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях в двух районах с 30 октября

В Приморском и Кронштадтском районах Санкт-Петербурга с 30 октября начнут действовать ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Приморском районе с 30 октября 2025 года по 30 апреля 2026 года в связи со строительством дороги ограничат движение транспорта по Новой улице от дома 35, к. 1 до дома 51, к. 54, с. 1.

В Кронштадтском районе с 30 октября 2025 года по 16 июня 2026 года из-за реконструкции дороги закроют проезд по улице Адмирала Грейга от Кронштадтского до Цитадельского шоссе, включая перекресток с Цитадельским шоссе, а также по самому Цитадельскому шоссе от улицы Литке до Проезда к санаторию «Аврора».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение на развязке КАД и Кронштадтского шоссе снова перекрыли из-за ремонта.

Артемий Чулков