Автокредитование в РФ за три квартала упало на 45%

Объем выданных автокредитов в январе—сентябре едва превысил триллион руб. (1 трлн 34 млрд руб.), что на 45,5% меньше аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Наибольший спад в динамике продемонстрировали Московская область (на 48,2%), Москва (на 48,1%), Санкт-Петербург (на 46,8%), а также Челябинская (на 46,2%) и Ростовская (на 46,2%) области.

Сокращение автокредитования, со слов директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, объясняется ростом рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года.

Лидерами автокредитования в отчетный период являются Москва (93,4 млрд руб.), Московская область (83,7 млрд руб.), Санкт-Петербург (57,2 млрд руб.), Татарстан (51,3 млрд руб.) и Краснодарский край (50,7 млрд руб.).

Ранее НБКИ отмечало сокращение выдачи автокредитов на треть в сентябре.

Эрнест Филипповский