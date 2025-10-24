НБКИ в сентябре 2025 года отмечает сокращение выдачи автокредитов на треть

Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные передающих сведения в бюро кредиторов констатирует спад в сентябре выдачи автокредитов на 33% к тому же месяцу прошлого года, сообщает ТАСС в пятницу. Всего в прошлом месяце выдано 114,1 тыс. таких займов против 170,2 тыс. годом ранее.

Вместе с тем, по сравнению с августом отмечается рост на 5,2% (было выдано 108,5 тыс. автокредитов). При этом выдача растет четвертый месяц подряд.

Лидируют в сентябре Москва (8 тыс.), Московская области (7,67 тыс.), Татарстан (6,24 тыс.), Санкт-Петербурге (5,71 тыс.) и Краснодарский край (5,21 тыс.).

Среди 30 лидирующих в автокредитовании регионов сильная динамика роста в сентябре к августу зафиксирована в Москве (+14,5%), Воронежской области (+10,8%) и Краснодарском крае (+9,5%). В то же время в ряде регионов из этой же группы отмечается спад. Так, в Кемеровской области сокращение составило 9,7%, в Новосибирской — 6,3%, а в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) — 3,9%).

Эрнест Филипповский