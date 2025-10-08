Разгон перед торможением

Сентябрь 2025 года стал седьмым подряд месяцем, показавшим рост выдачи автокредитов. За этот период их объем вырос более чем в два раза и достиг почти 200 млрд руб. Спрос на автокредиты подстегнули снижение ставок и ожидание индексации тарифов утильсбора. Кроме того, заемщики спешили воспользоваться субсидиями производителей. Эксперты ожидают, что октябрь может стать более активным, однако к концу года объем выдач сократится в том числе из-за повышения цен на автомобили.

Объем выдач автокредитов в сентябре 2025 года превысил 199 млрд руб., увеличившись на 15% по сравнению с августом. Уверенное восстановление рынка автокредитования продолжается седьмой месяц подряд, и за это время выдачи выросли более чем в два раза, следует из данных Frank RG. Количество выданных автокредитов выросло за месяц почти на 11% и превысило 132 тыс. штук, достигнув годового максимума. Впрочем, по сравнению с прошлогодними рекордными показателями нынешний результат и по объему, и по количеству выдач отстает на 20–23%.

На рост автокредитования влияют снижение процентных ставок вслед за уменьшением ключевой ставки и реализация отложенного спроса. К тому же сейчас покупатели хотят успеть воспользоваться выгодными предложениями по субсидированным кредитам на новые автомобили. «Хотя размеры субсидий со стороны производителей уже демонстрируют тренд на снижение, средние ставки по автокредитам на новые автомобили остаются на низком уровне»,— считает директор по развитию партнерских программ платформы «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик. По данным Frank RG, в сентябре средняя ставка по кредитам на новые автомобили зафиксировалась на уровне августа — 10,2% годовых, хотя до этого демонстрировала планомерное снижение благодаря субсидированным программам (см. “Ъ” от 12 сентября). При этом ставка по автомобилям с пробегом в минувшем месяце снизилась на 1,2 п. п., до 23,6% годовых.

Подогревает спрос на автокредиты и ожидание повышения ставки утильсбора, считают эксперты (как это было в прошлом году; см “Ъ” от 8 августа 2024 года). Индексации с 1 ноября 2025 года и с 1 января 2026 года приведут к увеличению стоимости как новых, так и подержанных автомобилей. «Те, кто планировал дождаться более существенного снижения ставок и поднакопить средства, быстрее выходили на сделку»,— отмечает заместитель председателя правления Абсолют-банка Антон Павлов. Кроме того, по его словам, «появилась информация о сокращении автомобилей на складах китайских производителей, что также подогревало спрос».

В октябре спрос на автомобили и автокредиты будет выше, чем в сентябре, считает представитель финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин. Однако с ноября объемы продаж начнут снижаться. И в целом в четвертом квартале выдачи автокредитов будут немного ниже, чем в 2024 году, ожидают эксперты. «Кроме того, из-за повышения утильсбора спрос мог немного перераспределиться на сентябрь и, соответственно, будет невысоким в конце года»,— считает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. По оценке ВТБ, по итогам второго полугодия объем выдачи автокредитов превысит 1,1 трлн руб. Однако во второй половине 2024 года он составлял 1,3 трлн руб. Впрочем, Антон Павлов не исключает сезонного роста спроса в самом конце года, когда будут распродаваться остатки уходящего года и предлагаться скидки.

В ВТБ считают, что основное влияние на рынок автокредитования будут оказывать траектория ключевой ставки и динамика цен на машины. «Повышение цен как за счет инфляции, так и за счет повышения утильсбора будет сдерживать дальнейший рост автокредитования»,— уверен директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

При этом в следующем году на рынок автокредитования будет оказывать влияние регулирование ЦБ. Алексей Бородавин отмечает, что новые требования в части подтверждения доходов заемщиков с 2026 года скажутся на объемах выдачи кредитов. Причем руководитель дирекции развития автокредитования банка «Уралсиб» Евгений Талалаев уверен, что правила подтверждения дохода с 2026 года могут мотивировать клиентов к покупке автомобиля именно в текущем году. «Сегодня только до 40% клиентов могут официально подтвердить свой доход в полном объеме»,— отмечает господин Бородавин. Остальные либо частично, либо вообще не могут подтвердить, соответственно, «эти люди не смогут получить кредитные средства от банков», добавляет он.

Елена Ванюшина