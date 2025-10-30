Медведев: испытание «Посейдона» на территории Бельгии приведет к ее исчезновению

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х заявил, что испытание подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» на Бельгии «приведет к ее исчезновению».

Эта публикация стала ответом на комментарий пользователя под постом Дмитрия Медведева, в котором тот назвал «Посейдон» возможным «оружием Судного дня». В том же посте господин Медведев «поздравил всех российских друзей» с испытанием «Посейдона», отметив министра обороны Бельгии Тео Франкена.

Ранее господин Франкен в интервью изданию De Morgen пригрозил, что НАТО «сотрет Москву с карты мира», если Россия нанесет удар по Брюсселю. Так он отреагировал на испытание Россией крылатой ракеты «Буревестник». Посольство России назвало слова министра безответственными.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко позднее назвал угрозы Франкена «только риторикой», отметив, что Западная Европа «наслаждается атмосферой военного психоза».