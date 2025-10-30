Грушко: Западная Европа наслаждается «атмосферой военного психоза»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Западная Европа «наслаждается атмосферой военного психоза» и готовится к военному столкновению с Россией. Об этом он рассказал РБК.

Так дипломат прокомментировал недавнее заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена, который заявил, что НАТО «сотрет Москву с лица земли» в случае применения российских ракет против Брюсселя. Грушко назвал эти слова «риторикой» и отметил, что «серьезно это невозможно комментировать».

Комментируя испытания российского оружия («Буревестник» и «Посейдон»), замминистра заявил, что «профессионалы сигнал поняли». По его словам, у России «есть достаточные средства, возможности и политическая воля для того, чтобы надежно обеспечить интересы обороноспособности и безопасности».

Господин Франкен также призвал всерьез относиться к российским вооруженным силам, назвав Россию «геополитической сверхдержавой с сильной армией».