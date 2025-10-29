Биржевая цена на бензин Аи-92 за три дня упала на 12%

На Петербургской международной товарно-сырьевой бирже третий день подряд продолжается снижение стоимости бензина. За это время цена на Аи-92 упала примерно на 12% по индексу Европейской части России — с 74 218 до 65 108 руб./т. По национальному индексу снижение составило 10%.

Резкое падение Аи-92 началось в понедельник, топливо ежедневно теряло 3–5% от стоимости. Цена Аи-95 начала снижаться позднее: во вторник падение составило 3,4%, в среду — 4,8%. Стоимость зимнего дизтоплива также снижалась, но более умеренными темпами (1–1,3%).

До 27 октября биржевые цены на бензины долгое время держались на рекордных отметках. По данным Национального биржевого ценового агентства (НБЦА), 28 октября цены на автобензины опустились до уровня конца августа 2025 года.

Некоторыми причинами снижения стало сезонное охлаждение спроса и наращивание поставок после выхода из ремонтов некоторых НПЗ, сообщили собеседники «Ъ». Дополнительным катализатором резкого падения Аи-92 также стало введение новых санкций США и ЕС против нефтяных компаний РФ, сообщили собеседники «Интерфакс».