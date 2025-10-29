Конгрессвумен Луна назвала встречу с Кириллом Дмитриевым продуктивной

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна сказала, что ее встреча с спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым прошла продуктивно и они нашли общие точки соприкосновения.

«Несмотря на разочарование ястребов войны в Конгрессе и бюрократов Евросоюза, наживающихся на хаосе, наши переговоры были продуктивными. Мы нашли точки соприкосновения, основанные на общих ценностях и интересах наших стран: мире, торговле и взаимном уважении»,— сказала госпожа Луна на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Анна Паулина Луна выразила уверенность, что российско-украинский конфликт удастся урегулировать. По ее словам, завершение боевых действий на Украине — приоритет президента США Дональда Трампа.

Конгрессвумен также сообщила, что она возглавит делегацию членов Конгресса США на встрече с депутатами Госдумы. О планах организовать такую встречу «в ближайшее время» 26 октября сообщил господин Дмитриев. Место ее проведения пока неизвестно.

Кирилл Дмитриев находился в США с 24 по 26 октября. Американским чиновникам он рассказал об испытаниях новой российской ракеты «Буревестник» и бессмысленности экономического давления на Москву. Анну Паулину Луну господин Дмитриев назвал представителем Конгресса, которая «последовательно выступает за диалог между Россией и США».

